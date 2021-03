Câmara de Guamaré emite nota de pesar pelo o falecimento de Dionizio

A Câmara Municipal de Guamaré registra com pesar o falecimento do senhor Dionísio Tertuliano da Fonseca, mais conhecido como Seu Dionísio, aos 88 anos de idade, ocorrido nesta quinta-feira, 25 de março.

Morador do distrito de Baixa do Meio, onde prestou relevantes serviços aquela comunidade, foi vice-prefeito no município de Guamaré, deixando um legado de honestidade e valores morais para a política local.

Neste momento de dor e pesar, manifestamos as nossas condolências aos familiares e amigos.

Guamaré, (RN), 25 de março de 2021.

Diego Miranda da Fonseca

Presidente

