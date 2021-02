Câmara de Guamaré empossa 12 servidores aprovados em concurso público

A Câmara Municipal de Guamaré realizou na tarde desta quarta-feira (10), sessão solene para dar posse a doze servidores aprovados no primeiro concurso público realizado pelo o poder legislativo.

O concurso foi realizado em 1º de dezembro de 2019, e homologado no dia 04 de dezembro de 2020, ainda na gestão do vereador presidente Eudes Miranda, e concluído com a pose pelo o atual presidente, vereador Diego Miranda.

O ato ocorreu no plenário da casa do povo e foi restrito em virtude da pandemia, mas contou com a presença do presidente da Câmara, vereador Diego Miranda, e dos vereadores, Edinor Albuquerque, Miranda Junior, Daniel Monte, Tiago Luis, Manu de Nascimento, Leandro Felix, Carlos Câmara, e Dedezinho.

Na ocasião, foram empossados as seguintes pessoas e cargos:

01 – Ana Cristina Alves Lins Maia, para o Cargo Efetivo de Contador com lotação no Departamento de Contabilidade – 02 – Thiago Bastos Queiroz, para o Cargo Efetivo de Analista em Tecnologia da Informação com lotação no Departamento de Informática – 03 – Marco Aurelio Magalhães Weyne, para o Cargo Efetivo de Analista de Controle Interno com lotação na Controladoria Geral – 04 – Railson Roberto Pereira de Sousa, para o Cargo Efetivo de Assistente de Plenário com lotação na Diretoria Geral – 05 – João Paulo Fernandes de Souza, para o Cargo Efetivo de Assistente de Plenário com lotação na Diretoria Geral – 06 – Fabiana Brito da Costa, para o Cargo Efetivo de Assistente Administrativo com lotação na Diretoria Geral – 07 – Fernando Lopes Silvestre, para o Cargo Efetivo de Assistente Administrativo com lotação na Diretoria Geral – 08 – Joao Freire Solano Filho, para o Cargo Efetivo de Assistente Administrativo com lotação no Departamento de Administração – 09 – Ana Kelly Lemos da Cunha, para o Cargo Efetivo de Assistente Administrativo com lotação no Departamento de Patrimônio – 10 – Jose Orlando de Lima Souza, para o Cargo Efetivo de Assistente Administrativo com lotação no Departamento de Recursos Humanos – 11 – Ilanna Andreza Andrade Ferreira, para o Cargo Efetivo de Assistente Administrativo com lotação no Departamento de Protocolo – 12 – Jose Alexandre dos Santos, para o Cargo Efetivo de Assistente Administrativo com lotação no Departamento de Ouvidoria.

Por sua vez, o presidente da câmara, Diego Miranda, deu as boas-vindas aos novos servidores, destacando a importância deles para o poder legislativo. “Os servidores aprovados no concurso da câmara são as pessoas que movem a casa do povo, e estão aqui para servir a população. Tenho certeza que todos irão oferecer em suas devidas funções, um ótimo trabalho e atendimento ao nosso público”. Comentou.

O recém-empossado José Orlando falou do seu entusiasmo com o novo cargo que vai ocupar na Câmara Municipal. “Estou muito feliz e empolgado com minha função, sempre gostei de trabalhar como Assistente Administrativo de forma dinâmica e em equipe. Estou aqui para ajudar meu município a crescer através dos meus serviços prestados na Câmara”, Disse.

Veja mais fotos clicando nas imagens para ampliá-las:

(Visited 1 times, 1 visits today)