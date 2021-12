Câmara de Guamaré empossa prefeito e vice-prefeita

A Câmara Municipal de Guamaré empossou, no início da noite desta terça-feira, 30, o prefeito e a vice-prefeita eleitos em pleito suplementar pela população para o mandato que se inicia em novembro de 2021 e termina em 31 de dezembro de 2024.

A sessão foi presidida pelo vereador Eudes Miranda (MDB). Após as formalidades, o prefeito Arthur Teixeira (PSB) e a vice-prefeita Eliane Guedes (MDB), cumpriram com as exigências previstas na Lei Orgânica do Município e foram declarados empossados pela Presidência da Mesa Diretora.

A sessão foi prestigiada com as presenças de ex-prefeitos, dentre eles: Auricélio Teixeira e o líder político, Hélio Willamy, ex-vereadores, lideranças comunitárias, familiares dos recém-empossados prefeito e vice-prefeita, servidores públicos do município e da imprensa local. Uma grande representatividade da população guamareense compareceu à casa legislativa.

Ato ecumênico

Na fachada do Palácio Luiz Virgílio de Brito, sede do Poder Executivo, um ato ecumênico marcou os primeiros momentos de Arthur Teixeira à frente da Prefeitura de Guamaré. O prefeito e a vice-prefeita receberam as bênçãos do pastor Renato Dantas e do Padre Gilvan Bezerra.

Eleito prefeito, no pleito suplementar de 07 de novembro, Arthur Teixeira recebeu simbolicamente as chaves da prefeitura do tio e ex-prefeito, Eudes Miranda. Presidente da Câmara Municipal, eleito em 1º de janeiro, o vereador Eudes esteve à frente do executivo municipal nos últimos onze meses.