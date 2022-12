Câmara de Guamaré entrega certificados de Mérito Desportivo em 2022

Durante sessão solene e extraordinária, realizada na manhã desta segunda-feira (26.12), no Plenário Luiz Gonzaga do Carmo, a Câmara Municipal de Guamaré homenageou personalidades do meio esportivo que se destacaram em suas modalidades neste ano de 2022, contribuindo para o fomento do esporte local por meio de competições, treinamento, educação, planejamento ou ação como dirigentes. A iniciativa foi do vereador Diego Miranda, autor do requerimento aprovado à unanimidade da Casa Legislativa.

“Homenageamos um grupo de atletas, técnicos, dirigentes, homens e mulheres que dedicam sua vida ao esporte amador e profissional, reconhecendo também o talento de muitos jovens que representaram nossa cidade ao longo deste ano em competições importantes, a exemplo dos Jerns”, afirmou o vereador Diego de Lisete, proponente da sessão solene.

“O esporte tem a capacidade de unir as pessoas. Essa homenagem reconhece o trabalho da gestão municipal no esporte, sempre apoiando todas as iniciativas que têm levado o nome de Guamaré para o podium”, destacou Larissa Mayara, Secretária de Esporte do município, homenageada durante a sessão solene.

“Guamaré tem uma história para ser contada em várias modalidades. É uma cidade que faz e acontece, não só na formação dos cidadãos e na possibilidade de o munícipe ter esse acesso ao esporte e ao lazer, mas que também produz grandes atletas e técnicos”, ressaltou o vereador e presidente da casa, Eudes Miranda.

Asscom/PMG

