Câmara de Guamaré entrega moção de aplausos a cidadão por ato de bravura

Um ato na Câmara Municipal de Guamaré na ultima terça-feira (16), fez a entrega ao cidadão Jarlison de Miranda, ‘moção de aplausos’ pelo seu ato de bravura, no salvamento de um cidadão que se afogava no Rio Aratuá.

A autoria do requerimento da moção de aplausos foi do vereador Diego de Lisete. A homenagem aconteceu na sala das comissões e reuniu o presidente da Câmara, Eudes Miranda, além dos vereadores Carlos Câmara, Diego de Lisete e Manu de Nascimento, e também familiares do homenageado, servidores e assessores do legislativo.

O presidente da câmara destacou que o momento era de agradecer a Deus, e reconhecer de público a coragem e o ato de bravura do cidadão Jarlison de Hulk, como é mais conhecido na cidade. “em um ato de coragem, ele arriscou sua própria vida para salvar outra que se afogava no Rio Aratuá”. Comentou Eudes Miranda.

Logo após o procedimento de primeiros socorros feito por Jarlison, a polícia militar foi acionada, que de imediato encaminhou a vitima ao Hospital Manoel Lucas de Miranda, onde recebeu atendimento médico, ficou em observação, mas já se encontra em sua residência e passa bem.