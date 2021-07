Câmara de Guamaré entrega RGs beneficiando comunidade escolar

Os alunos matriculados no 9º ano da Escola Municipal Benvida Nunes Teixeira, que vão realizar as provas do IFRN, contaram com a parceria da Câmara Municipal de Guamaré, com a emissão e entrega de carteiras de identidade.

Presidente da Câmara Municipal, Diego de Lisete ressalta que a parceria foi importante para o acesso desses alunos aos testes do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, lembrando que o prazo para as inscrições, se encerra na próxima semana. “Esses estudantes não precisaram se deslocar até outra cidade para tirar suas carteiras de identidade”, disse.

O presidente Diego de Liste também relata que a parceria do legislativo com a comunidade escolar de Guamaré se estenderá para outras turmas da escola. “O Legislativo Municipal está aberto para parceria com outras escolas e instituições do município”, concluiu Diego de Lisete.