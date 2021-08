Câmara de Guamaré fecha parcerias para investimento em capacitação

Durante a I Jornada Potiguar de Educação Potiguar, sediada no município de Guamaré, o presidente da Câmara Municipal, vereador Diego de Lisete, assinou duas importantes adesões para capacitar vereadores, servidores do Poder Legislativo e a sociedade, de modo geral.

No evento realizado na última sexta-feira, 06, com a presença de vereadores de todas as regiões do estado, Diego de Lisete assinou convênio com a Associação Potiguar das Escolas do Legislativo. Com a adesão, a Escola do Legislativo de Guamaré será beneficiada com o uso de cursos, programas e material de apoio. Representou a ASPEL, o professor João Maria de Lima, que também é diretor da Escola do Legislativo do RN.

No segundo momento, Diego de Lisete assinou o Protocolo de Intenções com Associação Brasileira de Escolas do Legislativo e de Contas, visando à cooperação técnica-científica, cultural e o intercâmbio de conhecimentos. Representou a ABEL, o presidente da instituição, Florian Madruga. O prefeito Eudes Miranda participou da solenidade de abertura da jornada.

Realizada pela Escola da Assembleia Legislativa, a I Jornada Potiguar de Educação Potiguar, aconteceu por meio de parceria com a Federação das Câmaras Municipais-FECAM, com a União dos Vereadores do Rio Grande do Norte-UVERN, ABEL e ASPEL, além do Interlegis. O evento contou com o apoio da Prefeitura de Guamaré e da Câmara de Vereadores.