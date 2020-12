Câmara de Guamaré homologa concurso público

A Câmara Municipal de Guamaré divulgou no ultimo dia 04 de dezembro de 2020, a homologação do Concurso Público realizado no dia 1º de dezembro de 2019, que visa o preenchimento de 16 vagas distribuídas em seis cargos de nível médio e superior.

Serão preenchidas as vagas para os cargos de Analista de Controle Interno, Assistente Administrativo, Assistente de Plenário, Arquivista, Contador e Analista Técnico de Informação.

O concurso tem validade de dois anos, contados a partir da data de homologação, e poderá ser renovado por mais dois.

Consórcio

O certame foi realizado através de um consórcio com as Prefeituras de João Câmara, Jardim de Angicos, Parazinho e Pedro Avelino, intermediado pela Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do Rio Grande do Norte-FUNCERN.

A portaria do edital de convocação dos 16 aprovados do concurso público será publicada no Diário Oficial FERMURN ainda esta semana com a ordem dos classificados.

Clique aqui e veja a portaria: Diario Oficial – Edição nº EDIÇÃO 1028

