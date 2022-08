Câmara de Guamaré implanta cartão do servidor Up Go com inúmeros benefícios

O Presidente da Câmara de Guamaré, vereador Eudes Miranda, tem valorizado o servidor público do legislativo durante sua gestão. Desta vez, o gestor anunciou mais um benefício aos servidores efetivos, contratados e cargos em comissão do poder legislativo, se trata da implantação do CARTÃO FUNCIONAL DO SERVIDOR UP GO com inúmeras vantagens.

Com Funciona?

Já pensou em receber adiantado o seu salário do mês de forma integral ou parte dele? Com a adesão feita pela a câmara de Guamaré, agora todos os servidores do legislativo já podem fazer com segurança e aproveitar as vantagens que o cartão oferece.

O Cartão do Servidor é uma modalidade de crédito consignado em que a UP GO concede ao servidor público o benefício de um cartão de crédito, para ser movimentado em compras nos estabelecimentos conveniados.

Presidente Eudes Miranda

O presidente Eudes Miranda destacou que o servidor público do legislativo, e o comércio local ganha com esse benefício. “Essa é uma grande inciativa da Câmara Municipal de Guamaré, pois está implantando um produto inovador no município, que traduz o esforço da gestão em valorizar o servidor do legislativo, aumentando o seu poder de compra e aquecendo o comércio local”, Comentou.

Conheça as vantagens do cartão Up Go – I

Isento de anuidade

Isento de taxa de juros

Limite de acordo com o valor da margem averbada

Desconto da fatura direto da Folha

Possibilidade de emissão de cartão adicional para os dependentes

Sem consulta ao SPC/Serasa

Com o cartão UP GO o servidor do legislativo terá mais tempo para pagar as contas, liberdade para usar seu benefício como precisar. Ou então, o salário não paga todas as contas e você precisa daquela ajudinha para ficar em dia com as compras da casa ou manter aquele tratamento de saúde?

Conheça as vantagens do cartão Up Go – II

É aí que entra o Up Go, o benefício da Up que te dá um adianto na hora que você mais necessita. Aí, o que você gastar no cartão Up Go será descontado da sua folha de pagamento em até 40 dias. Zero juros e zero preocupação. Viu como é simples? Não é crédito, é a facilidade de Up Go.

É zero juros mesmo, sem pegadinha?

O cartão Up Go não cobra juros porque é um benefício integrado ao RH. Ou seja, mesmo com até 40 dias para você pagar suas compras, elas caem direto na sua folha de pagamento, trazendo tranquilidade e segurança para você se programar. Zero preocupação com juros abusivos e altas tarifas.

Fazendo suas compras

Você pode comprar com o seu Up Go como se fosse um cartão de banco normal: ele é aceito nas maquininhas em toda a rede credenciada Up Brasil pelo país.

Sabia que, com Up Go, também é possível realizar saques na Rede do Banco 24h, assim como também você fazer a transferência do saldo do cartão para conta corrente do servidor, pagar contas e ainda recarregar seu celular.

Mas lembre-se

Mesmo com o “fôlego extra” de 40 dias para pagar que começam a contar a partir da liberação do seu adiantamento pela empresa, suas compras caem direto na sua folha de pagamento.

Os servidores da Câmara Municipal de Guamaré receberam o cartão, e já estão usufruindo dos inúmeros benéficos que o cartão UP GO oferece.