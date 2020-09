Câmara de Guamaré inicia processo de convocação dos aprovados em concurso público

O presidente da Câmara Municipal de Guamaré, vereador Eudes Miranda (MDB), cumpre o compromisso de convocar os candidatos aprovados no concurso público realizado em dezembro de 2019

No caso da Câmara de Guamaré foram inscritos 757 candidatos para concorrer a 16 vagas distribuídas em seis cargos de nível médio e superior. Tudo realizado dentro da Lei.

Consórcio

O certame foi realizado através de um consórcio com as Prefeituras de João Câmara, Jardim de Angicos, Parazinho e Pedro Avelino, intermediado pela Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do Rio Grande do Norte-FUNCERN.

As provas foram aplicadas no dia 1º de dezembro de 2019. O concurso aconteceu sem custos para a Câmara Municipal de Guamaré.

Vagas existentes

Com o concurso público serão preenchidas as vagas para os cargos de Analista de Controle Interno, Assistente Administrativo, Assistente de Plenário, Arquivista, Contador e Analista Técnico de Informação.

Presidente

“É com muita satisfação que iniciaremos a convocação dos aprovados no concurso público da Câmara Municipal de Guamaré, cumprindo o compromisso assumido com a comissão dos concursados e com os próprios servidores que receberão os colegas para continuar servindo a população guamareense através do poder legislativo”, diz Eudes Miranda – Presidente.

Novos servidores

Todo o processo do concurso público foi conduzido com muita responsabilidade, ouvindo os técnicos que cuidam da saúde financeira da Câmara, os aprovados que estavam ansiosos para integrar o quadro de efetivos da Casa. Com essa convocação, a Casa recebe 16 novos servidores para somar e prestar seus serviços à população.

Procuradoria

Segundo a procuradoria do legislativo, disse: “estamos dentro do prazo de convocação dos candidatos aprovados no concurso público da Câmara de Guamaré. Logo depois de recebida toda documentação já solicitada dos aprovados pela FUNCERN, será feito o processo de chamada dos aprovados no concurso para preenchimento das vagas”. Disse o Sub Procurador da Câmara, Raphael Ferreira.

