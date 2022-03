Câmara de Guamaré participa do I Fórum Comunitário do Selo UNICEF

A Câmara Municipal de Guamaré esteve representada no I Fórum Comunitário do Selo Unicef por meio do presidente da casa e presidente da Frente Parlamentar da Criança e do Adolescente, Eudes Miranda, na manhã desta quarta-feira, 09.

A mesa diretiva dos trabalhos reuniu ainda, o prefeito Arthur Teixeira, a Promotora de Justiça, Isabel de Siqueira, secretários municipais e os vereadores Thiago de Berg, Diego de Lisete, Carlos Câmara e Edinor Albuquerque.

O município de Guamaré já foi certificado em duas edições do Selo Unicef (2013-2016-2017/2020) e concorre a certificação na edição 2021/2024.