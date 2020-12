Câmara de Guamaré publica edital de convocação de aprovados em concurso público

A Câmara Municipal de Guamaré publicou no Diário Oficial nº 1028 – em 07 de dezembro de 2020, o edital de número 001/2020 convocando 16 candidatos aprovados no Concurso Público da Casa realizado em 2019.

Os convocados deverão dirigir-se no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da publicação deste Edital ao setor de Recursos Humanos da Câmara Municipal de Guamaré para realizarem as suas matrículas munidos de todos os documentos exigidos no item 5.1 do Edital de Abertura do Concurso 001/2019, bem como cópias de boa qualidade dos respectivos documentos pessoais, como:

Certificado de Ensino Médio devidamente registrado pelo Conselho Estadual de Educação; Certificado de Ensino Superior (para o cargo em que couber); RG (recente até dez anos); CPF; Título de Eleitor com último comprovante de quitação eleitoral; PIS/PASEP; Carteira de Trabalho; Carteira de Reservista (para homens); Certidão de Casamento ou de Averbação de Divórcio; Comprovante de Residência atualizado; 02(duas) fotos 3×4 recentes; Certidão de Nascimento dos dependentes.

A documentação deve ser entregue na Gerência de Recursos Humanos, no prédio da Câmara Municipal de Guamaré.

“Com este edital convocando os aprovados no concurso público da Câmara Municipal me sinto feliz e com o dever cumprido como presidente da casa, pois era uma necessidade antiga do poder legislativo”, disse o presidente, vereador Eudes Miranda.

Clique aqui e veja o edital: Edital 001-2020 Convocação Câmara de Guamaré

