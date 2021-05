Câmara de Guamaré realiza Sessão Solene em homenagem ao Dia do Assistente Social

A Câmara Municipal de Guamaré realizou, nesta terça-feira (11), Sessão Solene em comemoração ao Dia do Assistente Social. A solenidade teve como propositores os vereadores Eliane Guedes e Edinor Albuquerque. Com a presença do prefeito Eudes Miranda e da Secretária de Assistência Social, Juliana Câmara, a Sessão foi presidida pelo vereador Edinor Albuquerque.

Em sua saudação aos presentes, o vereador Edinor Albuquerque destacou que tem um histórico de luta em prol de várias categorias, entre elas a da assistência social. “Tem algo em comum que une todos os assistentes sociais, a coragem de fazer. São profissionais guerreiros que ficam na linha de frente para amparar pacientes e familiares, quando o intuito é salvar vidas. Mesmo com tantas outras preocupações, eles estão ali para cumprir suas missões,” destacou.

Eliane Guedes reafirmou seu apoio à categoria e disse que podem contar com seu mandato. “Eu assumo o compromisso de ser parceira de vocês e como costumo dizer, o meu gabinete está sempre aberto para receber vocês e para receber suas reivindicações. Vocês merecem sempre o melhor, parabéns e muito obrigada!”, concluiu.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Diego de Lisete destacou o momento de grande felicidade. “Vocês têm a missão de servir o próximo e a da luta pelas garantias dos direitos”, concluiu.

Foram entregues certificados pelo Dia do Assistente Social. O Dia do Assistente Social é comemorado anualmente em 15 de maio, a data celebra o profissional do Serviço Social, dedicado na luta por melhores condições de vida, saúde e trabalho para os grupos sociais, mais desfavorecidos ou “à margem da sociedade”. (Assecom/CMG).

