Câmara de Guamaré registra grande procura no início da emissão de cédulas de identidade

O primeiro dia do serviço de emissão de carteiras de identidade pela Câmara Municipal de Guamaré surpreendeu positivamente os servidores da casa, que foram capacitados pelo ITEP, e estão na linha frente dessa ação. Um público superior a capacidade da demanda de atendimento com o serviço, procurou a Escola do Legislativo para emissão da 1ª, 2ª e 3ª via do documento.

Com a grande procura por parte da população, a Câmara Municipal terá que suspender temporariamente o serviço, até receber novas cédulas de identidade do ITEP. De acordo, inicialmente, um número de 80 carteiras de identidade podem ser emitidas por mês.

Diante da grande demanda, o presidente da casa, vereador Diego de Lisete já estuda a possibilidade de ampliar este número. Diego deverá procurar a FECAM-RN e o ITEP para discutir o assunto. Fotos: Alexandre Barbosa – Assecom CMG.

(Visited 1 times, 1 visits today)