Câmara de Guamaré renova convênio com ITEP/RN para emissão de carteiras de identidade

Com o objetivo de descentralizar a coleta e inserção de dados para emissão de carteira de identidade, o Presidente da Câmara Municipal de Guamaré, Eudes Miranda esteve na sede do ITEP-RN para renovar o convênio que autoriza a casa legislativa a emitir carteiras de identidade.

Inicialmente, o procedimento para realização das coletas e inserção de dados se dará no sistema híbrido que consiste na coleta física, pelo servidor indicado pela Câmara Municipal, das digitais e assinatura do cidadão, colando as fotos no prontuário físico, com posterior digitalização e inserção no sistema biométrico.

Durante a visita ao órgão do estado, o presidente da câmara acompanhado de servidores recebeu 01 kit biométrico, para uso exclusivo da coleta e inserção de dados para emissão das Carteiras de Identidade no Sistema de Identificação Civil.

A prestação de serviços tem a intervenção da FECAM-RN, responsável por viabilizar a parceira entre o Governo do RN, ITEP-RN e as câmaras conveniadas com a entidade.