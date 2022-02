Câmara de Guamaré tem orçamento de quase R$ 16 milhões para o ano de 2022

O Presidente da Câmara Municipal de Guamaré, vereador Eudes Miranda (MDB), vem administrando um orçamento de R$ 15.720.995,00 (Quinze milhões, setecentos e vinte mil, novecentos e noventa e cinco reais).

Administrar o Poder Legislativo no município em Guamaré significa gerenciar milhões em recursos, de modo a assegurar equipamentos e serviços de qualidade para a população.

No mês de janeiro e parte do mês de fevereiro o legislativo se encontra em recesso parlamentar, mas os trabalhos da câmara e dos gabinetes dos vereadores continuam normalmente.

LRF

Grande parte do dinheiro que entra nos cofres da câmara municipal, NÃO pode chegar com destinação certa como, por exemplo, a folha de pagamento.

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) limita essas despesas.

Na Câmara Municipal, cada um dos 11 vereadores pode nomear até seis assessores.

Se preenchidos todos os cargos, são 66 servidores comissionados apenas para os gabinetes dos parlamentares, sem mencionar aqui os demais cargos.

Ponto Eletrônico

O registro do ponto biométrico dos assessores do poder legislativo, e demais servidores da casa das leis, deve ser forte aliado na gestão do presidente Eudes Miranda.

O trabalho público não fiscalizado nem controlado é incapaz de proporcionar a aferição da real jornada trabalhada dos funcionários lotados câmara municipal.

Presidente

Como presidente da casa do povo, o vereador Eudes Miranda conseguiu com trabalho imprimir no parlamento sua marca de caráter, competência e responsabilidade.

Ele chegou a devolver milhões aos cofres da prefeitura, um fato inédito no município que até hoje é lembrado.

Os recursos foram resultado de economias de verbas públicas ao longo do exercício de seu mandato.

A decisão do Legislativo não é, porém, sinônimo de solidariedade. Tudo caminha para que este feito de devolução se repita neste biênio.

Uma lei determina que o dinheiro do orçamento municipal que não tenha sido usado pela Câmara ao longo do ano seja devolvido ao Município em dezembro.