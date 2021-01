Câmara de Guamaré tem orçamento de quase R$: 11 milhões para o ano de 2021

A partir já do mês de janeiro de 2021 o presidente da Câmara Municipal de Guamaré, Diego Miranda (MDB), irá administrar um orçamento de R$: 10.915.898,38 (Dez milhões, novecentos e quinze mil, oitocentos e noventa e oito reais, e trinta e oito centavos).

Administrar o Poder Legislativo em Guamaré significa gerenciar milhões em recursos, de modo a assegurar equipamentos e serviços de qualidade para a população.

Neste mês de janeiro e parte do mês de fevereiro, o legislativo se encontra em recesso parlamentar.

LRF

Grande parte do dinheiro que entra nos cofres da câmara municipal, NÃO pode chegar com destinação certa como, por exemplo, a folha de pagamento. A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) limita essas despesas.

Na Câmara Municipal, cada um dos 11 vereadores pode nomear até seis assessores. Se preenchidos todos os cargos, são 66 servidores comissionados apenas para os gabinetes dos parlamentares, sem mencionar aqui os demais cargos.

Ponto Eletrônico

O registro do ponto biométrico dos assessores do poder legislativo, e demais servidores da casa das leis, deve ser forte aliado na gestão do novo presidente Diego Miranda.

O trabalho público não fiscalizado, nem controlado é incapaz de proporcionar a aferição da real jornada trabalhada dos funcionários lotados câmara municipal.

Essa imagem negativa da folha de pagamento da Câmara precisa ser extinta antes que o galo cante três vezes.

