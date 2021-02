Câmara Legislativa de Guamaré realizará sessão solene para dar posse aos novos servidores

A Câmara Municipal de Guamaré realizará nesta quarta-feira (10), às 15h no plenário legislativo sessão solene para dar posse a 12 (doze), servidores aprovados em concurso público, realizado em 1º de dezembro de 2019, e homologado no ultimo dia 04 de dezembro de 2020.

O atual presidente da câmara, vereador Diego Miranda, disse que as vagas serão distribuídas em seis cargos de nível médio e superior. “hoje doze servidores serão efetivados no quadro efetivo da câmara, suprindo assim a necessidade do poder legislativo”. Comentou.

(Visited 30 times, 31 visits today)