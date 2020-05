Câmara Municipal: Edital de Convocação da Mesa Diretora

E D I T A L

O Presidente da Câmara Municipal de Guamaré, com arrimo no RICMG, no uso de suas atribuições legais e regimentais, comunica a todos os vereadores e componentes da mesa diretora deste poder legislativo, que ocorrerá SESSÃO DA MESA DIRETORA, agendada para o dia 05 (cinco) de Maio de 2020, as 10:00 horas na sede da Câmara Municipal de Guamaré, sala das comissões, para discutir e deliberar as matérias em tramitação.

Comunique a cada Edil em pleno exercício do mandato nos termos do Regimento desta Casa Legislativa.

Afixe-se e convoque-se.

Gabinete da Presidência, Guamaré/RN 04 de abril de 2020.

Eudes Miranda da Fonseca

Presidente

(Visited 79 times, 85 visits today)

Contenção de Despesas: População questiona gastos em Guamaré com aluguel de imóveis Durante quarentena, Bombeiros Civis arrecada 450 KG de alimentos para famílias carentes em Guamaré