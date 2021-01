Câmara Municipal: Edital de Convocação para realização de sessão extraordinária

O Presidente da Câmara Municipal de Guamaré, no uso de suas atribuições legais e Regimentais, nos termos do RICMG, COMUNICA, aos vereadores e componentes desta Augusta Casa, que ocorrerá SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, ficando agendado no dia 11 de janeiro de 2021 as 15:00 Horas para deliberar sobre: Projeto de lei nº 01/2021 – trata da alteração do art. 57 da lei nº 647/2015 Comunique a cada Edil em pleno exercício do mandato nos termos do Regimento desta Casa legislativa.

Afixe-se e convoque-se.

Gabinete da Presidência, Guamaré, 06 de Janeiro de 2021.

Diego Miranda da Fonseca

Câmara Municipal de Guamaré

Presidente em substituição legal

