Câmara Municipal: Edital de Convocação para realização de sessão extraordinária

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O PRESIDENTE da Câmara Municipal de Guamaré – RN, no uso de suas atribuições legais e Regimentais, comunica a todos os vereadores e imprensa local que será realizado SESSÃO EXTRAORDINÁRIA no dia 9 de Março de 2021 às 10:00 horas na sede da Câmara Municipal de Guamaré.

Atendendo requerimento do Prefeito Constitucional para deliberação de Projeto de Lei que visa dar autorização ao executivo municipal quanto ao firmamento de consórcio com a COPIRN para disponibilização de exames e atendimentos médicos, conforme plano de trabalho disponibilizado no convênio.

Visando também a criação de crédito orçamentário com essa finalidade de abertura de crédito no orçamento municipal para fins de liquidação de despesa, que deverá ser aberto por decreto nos termos da vigência e valor.

Comunique a cada Edil nos termos do Regimento desta Casa Legislativa e todos os servidores

Publique-se. Registre-se.

Convoca-se.

Guamaré-RN, 05 de março de 2021.

Diego Miranda Fonseca Presidente

(Visited 18 times, 18 visits today)