Câmara Municipal: Edital de Convocação para realização de sessão solene

O Presidente da Câmara Municipal de Guamaré, com fundamento no art. 3º do RICMG, no uso de suas atribuições legais e regimentais, COMUNICA a todos os vereadores e ao prefeito em exercício, que será realizada SESSÃO SOLENE DE INSTALAÇÃO DA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA.

Oportunidade em que o prefeito municipal se apresentará pessoalmente para efetuar a leitura da mensagem e plano de governo, o qual se realizará às 10h do dia 22 de fevereiro de 2021, na sede deste poder legislativo.

Comunique ao Prefeito Municipal e cada Edil nos termos do Regimento desta Casa Legislativa, todos os servidores e imprensa local. Restando ainda comunicar que em virtude dos protocolos adotados pela autoridade do munícipio, a sessão não será permitida a presença de público.

Afixe-se, publique-se e convoque-se

Guamaré, 18 de fevereiro de 2021

Diego Miranda Fonseca

Presidente da Câmara Municipal de Guamaré

