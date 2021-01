Câmara Municipal empossa Eudes Miranda como novo PREFEITO interino de Guamaré

Com a vagância do cargo de prefeito que estar sub judice na Justiça Eleitoral, o presidente da Câmara Municipal, recém-empossado, vereador Eudes Miranda, licenciou-se do cargo para assumir interinamente o cargo de Prefeito Municipal.

Eudes assumirá a prefeitura até que seja decidida a situação jurídica do prefeito eleito no ultimo dia 15 de novembro de 2020, Hélio Willamy (MDB). Caso o TSE mantenha a decisão do TER/RN, será realizada eleição suplementar no município a ser marcada pelo próprio tribunal.

A posse do presidente da Câmara Municipal como prefeito de Guamaré, aconteceu na sequência da primeira sessão com apenas os vereadores eleitos presentes. A solenidades aconteceu na sala das comissões.

A presidência da Câmara foi assumida de imediato interinamente pelo o vice-presidente, vereador Diego Miranda, com o licenciamento do titular Eudes Miranda, e dado posse ao suplente de vereador Miranda Junior (MDB).

