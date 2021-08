Câmara Municipal: Haverá sessão ordinária nesta terça-feira, dia 03

EXPEDIENTE:

Leitura e aprovação da ata da última sessão ordinária (29/06/2021);

Resposta do processo 257/2021 – Solicito, após ouvida a mesa, informações do setor competente, referente ao funcionamento da estação de tratamento de esgoto (ETE) Municipal.

ORDEM DO DIA:

Requerimento n° 072/2021 – Requeiro para que se envie ao chefe do Executivo Municipal, para que seja firmado um novo convênio com os correios no distrito de Salina da Cruz, de autoria da vereadora Eliane Guedes;

Requerimento n° 073/2021 – requeiro para que se envie a secretaria competente para que se providencie a manutenção ou restauração das paradas de ônibus, de autoria da vereadora Eliane Guedes.