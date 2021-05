Câmara Municipal: Haverá sessão ordinária nesta terça-feira, dia 04

Câmara Municipal de Guamaré realizará sessão ordinária nesta terça-feira, dia 04 de Maio, ás 15 horas, horário regimental. Os trabalhos continuam sendo realizado com todas as medidas de prevenção em combate ao Coronavírus.

O acesso às dependências do legislativo como solenidades, eventos, cursos e palestras estão ainda suspensos conforme decreto publicado pela presidente da casa, vereador Diego Miranda.

Apenas sessões deliberativas, que acontecem às terças-feiras, e eventuais comissões, serão realizadas na Câmara de forma restrita.

Apesar da suspensão, o órgão orienta que o público acompanhe os trabalhos por meio de transmissões do site do legislativo, blogs, web rádios, além das redes sociais da Câmara Municipal.

Pauta da sessão ordinária, realizada em 04 de maio de 2021

EXPEDIENTE:

Leitura e aprovação da ata da última Sessão Ordinária (27/04/2021);

Projeto de Lei do PPA – 2022/2025;

Resposta do executivo ao processo n°064/2021 – Requerimento n° 006/2021 – Que solicita para que sejam tomadas providencias urgentes em relação a coleta de lixo dos distritos de Mangue Seco I, Mangue Seco II, e Lagoa doce;

Resposta do executivo ao processo n° 105/2021 – Requerimento n° 017/2021- Solicita para que se providencie o fechamento da rua lateral da praça da arvore que dá entrada ao conjunto Vila Maria aos fins de Semana;

Resposta do executivo ao processo n°131/2021 – Requerimento n°025/2021 – Solicita para que seja feito a substituição da iluminação pública da rua Pereira da Silva por uma iluminação de LED.

ORDEM DO DIA

Requerimento n° 053/2021 – Solicito melhoramento da iluminação pública da comunidade do Morro do Judas, de autoria do Vereador Gustavo Santiago;

Requerimento n° 054/2021 – |Solicito credenciamento ao evento sertões kitesurf primeiro rally de longa distância do mundo, de autoria do Vereador Gustavo Santiago;

Requerimento n° 055/2021 – Requer para que seja encaminhado à secretaria competente, para que dentro do projeto “wi-fi nas praças” se providencie internet gratuita para a comunidade de Lagoa Seca, de autoria da Vereadora Eliane Guedes;

Requerimento n° 056/2021 – Requer a secretaria competente para que seja feito os muros das casas do conjunto habitacional Raimundo Soldado em Baixa do Meio, de autoria do Vereador Manú de Nascimento;

Requerimento n° 058/2021 – Requer reforma de todas as escadas de acesso aos rios Miassaba e Aratuá, assim como a reforma da rampa de embarque ao rio Aratuá e a construção de rampa para embarque e desembarque no rio Miassaba, de autoria do Vereador Diego de Lisete;

Requerimento n °059/2021 – Solicitar da Secretaria Municipal de Obras, a continuidade do calçamento das ruas Luiz Miranda Filho e Francisco Alves Brasão, que ficam localizadas no conjunto João Pedro Filho em Baixa do Meio; de autoria do Vereador Dedezinho.

DIEGO MIRANDA FONSECA

Presidente

