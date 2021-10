Câmara Municipal: Haverá sessão ordinária nesta terça-feira, dia 05

Pauta da sessão ordinária de 05 de outubro de 2021

EXPEDIENTE:

Leitura e aprovação da ata da última sessão ordinária de 14 de setembro de 2021.

Projeto de Lei n° 015/2021- Que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual – LOA 2022, de autoria do Poder executivo Municipal;

Projeto de Emenda n° 004/2021 à lei Municipal 713/2017 – Dispõe sobre modificação do anexo II da lei Municipal 713/2017 e dá outras providências, de autoria da Câmara Municipal;

Projeto de Emenda n° 005/2021 à Lei Municipal 714/2017 – Dispõe sobre o acréscimo de inciso ao artigo 5° da Lei Municipal 714/2017 o qual instituirá o reajuste salarial e dá outras providências, de autoria da Câmara Municipal;

Resposta do Executivo ao processo n° 255/2021, projeto de Lei n° 08/2021– Que dispõe sobre a denominação da praça poliesportiva de Lagoa Seca SILVIO DA COSTA VALENTIM, de autoria da Vereadora Eliane Guedes.

ORDEM DO DIA:

Requerimento n° 087/2021 – Solicita a implantação de postes com iluminação no trecho que liga, Baixa do Meio ao conjunto Raimundo Avelino, de autoria do Vereador Tiago de Berg.

DIEGO MIRANDA FONSECA

Presidente