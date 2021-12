Câmara Municipal: Haverá sessão ordinária nesta terça-feira, dia 07

A Câmara Municipal de Guamaré realizará sessão ordinária nesta terça-feira, dia 07 de dezembro, ás 15 horas.

Os trabalhos continuam sendo realizado com todas as medidas de prevenção em combate ao Coronavírus.

Pauta da sessão ordinária

EXPEDIENTE

Leitura e aprovação da ata da última Sessão Ordinária realizada em 23 de novembro de 2021.

ORDEM DO DIA

Requerimento n° 094/2021 – Solicita a manutenção de todos os banheiros da escola municipal professora Maria Madalena, como também a manutenção das portas de acesso as salas de aulas, verificação de todos os ar-condicionados, reforma geral do auditório e do ginásio poliesportivo, de autoria do vereador Leandro Felix.

Eudes Miranda da Fonseca

Presidente