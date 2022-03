Câmara Municipal: Haverá sessão ordinária nesta terça-feira, dia 08

A sessão ordinária desta terça-feira (08) promete muitas surpresas segundo nos revelou um assessor de um “vereador da oposição”.

Não percam através das redes sociais da câmara municipal e da imprensa local ao VIVO às 15h.

Depois de um longo recesso as sessões ordinárias da Câmara Municipal voltam a sua normalidade, e a pauta de amanhã é extensa.

As sessões são mais uma oportunidade de cada cidadão acompanhar o trabalho dos vereadores, saber de fato quem é situação ou oposição, aquele que lhe representa na casa do povo.

Essa dúvida sobre a postura politica de alguns vereadores está na cabeça de muitos eleitores, e é o assunto mais comentado nas redes sociais e nos grupos de whatsapp nas ultimas semanas.

O fato me recorda as palavras do ex-deputado estadual José Adécio em seus discursos. “Eu sou um politico nato, eu tenho cara e lado”. Será que tinha mesmo?

Não percam a sessão ordinária de amanhã, onde poderá acontecer tudo ou nada.

Nota do Blog: Oremos irmãos!!!