Câmara Municipal: Haverá sessão ordinária nesta terça-feira, dia 10

PAUTA DA SESSÃO ORDINÁRIA

EXPEDIENTE:

Leitura e aprovação da ata da última sessão ordinária realizada em 03 de Agosto de 2021.

Projeto de Emenda n° 003/2021 à resolução 002/2018 – Dispõe sobre a modificação do anexo único parte integrante da Resolução 002/2018 e dá outras providências, de autoria da Presidência da Câmara Municipal de Guamaré/RN.

ORDEM DO DIA:

Requerimento n° 075/2021 – Requer que seja enviado a secretaria competente, para que seja feito a manutenção do calçadão que liga Guamaré a salina da cruz, mais precisamente do ponto em frente a Guarda Municipal até o posto BR de salina da cruz, usado para a prática de caminhada, de autoria do vereador Manú de Nascimento.

DIEGO MIRANDA FONSECA

Presidente

Nota do Blog

A sessão ordinária desta terça-feira (10), promete muitas surpresas. Não percam através das redes sociais da câmara municipal e da imprensa local ao VIVO às 15h.