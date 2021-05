Câmara Municipal: Haverá sessão ordinária nesta terça-feira, dia 11

A Câmara Municipal de Guamaré realizará sessão ordinária nesta terça-feira, dia 11 de Maio, ás 15 horas, horário regimental. Os trabalhos continuam sendo realizado com todas as medidas de prevenção em combate ao Coronavírus.

O acesso às dependências do legislativo como solenidades, eventos, cursos e palestras estão ainda suspensos conforme decreto publicado pela presidente da casa, vereador Diego Miranda.

Apenas sessões deliberativas, que acontecem às terças-feiras, e eventuais comissões, serão realizadas na Câmara de forma restrita.

Apesar da suspensão, o órgão orienta que o público acompanhe os trabalhos por meio de transmissões do site do legislativo, blogs, web rádios, além das redes sociais da Câmara Municipal.

PAUTA DA SESSÃO ORDINÁRIA

EXPEDIENTE:

Leitura e aprovação da ata da última Sessão Ordinária (04/05/2021).

Resposta do executivo ao processo n°198/2021 – Requerimento n°043/2021 – Requer para que seja acrescentado nas arenas da praça da juventude em Baixa do Meio telas de proteção, de autoria do Vereador Tiago de Berg.

ORDEM DO DIA

Requerimento n° 061/2021- Requer para que seja feito uma praça no conjunto 120 em salina da cruz, de autoria do Vereador Manú de Nascimento.

DIEGO MIRANDA FONSECA

Presidente

