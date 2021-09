Câmara Municipal: Haverá sessão ordinária nesta terça-feira, dia 14

Pauta da sessão ordinária desta terça-feira 14 de setembro de 2021

EXPEDIENTE

Leitura e aprovação da ata da última sessão ordinária realizada em 31 de agosto de 2021.

Projeto de Lei n° 013/2021– Projeto de Lei que dispõe sobre doação de área pública para fins social para construção de unidade habitacional, de autoria do Executivo Municipal;

Resposta do executivo ao processo n° 195/2021- Requerimento n° 046/2021 _ Requer para que seja construída uma praça pública no distrito de Mangue Seco II, de autoria da vereadora Eliane Guedes.

ORDEM DO DIA

Requerimento n° 081/2021 – Requer ao chefe do executivo para que seja feito o recapeamento do calçamento Vila Nova em Baixa do Meio, de autoria do vereador Tiago de Berg;

Requerimento n° 082/2021 – Requer ao chefe do executivo que seja feito a reconstrução do calçadão do Vila Nova em Baixa do Meio, de autoria do vereador Tiago de Berg;

Requerimento n° 083/2021 – Requer para que se envie a secretaria competente para que se providencie a manutenção ou restauração da ponte que liga Guamaré a Lagoa Seca, de autoria da Vereadora Eliane Guedes;

Requerimento n° 084/2021 – Requer para que se envie a secretaria competente para que se providencie o fechamento da praia Aratuá aos fins de semana, liberando o acesso aos moradores, trabalhadores e hospedes que precisam deste trajeto, de autoria da vereadora Eliane Guedes;

Requerimento n° 085/2021 – Requer para que se envie a secretaria competente, para que seja oferecido curso de eletrotécnico, afim de capacitar, qualificar e empregar nosso povo, de autoria da vereadora Eliane Guedes;

Requerimento n° 086/2021 – Requer ao chefe do Executivo Municipal através da secretaria de agricultura que seja comunicado aos donos dos animais que estão circulando nas praças e ruas da sede do município e do distrito de salina da cruz, de autoria do vereador Carlos Câmara.

DIEGO MIRANDA FONSECA

Presidente