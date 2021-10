Câmara Municipal: Haverá sessão ordinária nesta terça-feira, dia 19

Pauta da sessão ordinária a ser realizada em 19 de outubro de 2021

EXPEDIENTE:

Leitura e aprovação da ata da última sessão ordinária em 05 de outubro de 2021

Resposta do Executivo ao processo n° 288/2021, Requerimento n° 075/2021- Requer para que seja feito a manutenção do calçadão que liga Guamaré a Salina da Cruz, mais precisamente do ponto em frente a Guarda Municipal até o posto BR em Salina usada para pratica de caminhada, de autoria do vereador Manú de Nascimento;

Resposta do Executivo ao processo n° 283/2021, Requerimento n° 073/2021 – requeiro para que se envie a secretaria competente para que se providencie a manutenção ou restauração das paradas de ônibus, de autoria da vereadora Eliane Guedes.

ORDEM DO DIA:

Requerimento n° 088/2021 – Requer que seja encaminhada a secretaria competente, para que seja feita a recuperação do calçamento do conjunto em frente ao posto BR em Salina da Cruz, de autoria do vereador Manú de Nascimento.

DIEGO MIRANDA FONSECA

Presidente