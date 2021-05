Câmara Municipal: Haverá sessão ordinária nesta terça-feira, dia 25

A Câmara Municipal de Guamaré realizará sessão ordinária nesta terça-feira, dia 25 de Maio, ás 15 horas, horário regimental. Os trabalhos continuam sendo realizado com todas as medidas de prevenção em combate ao Coronavírus.

O acesso às dependências do legislativo como solenidades, eventos, cursos e palestras estão ainda suspensos conforme decreto publicado pela presidente da casa, vereador Diego Miranda.

Apenas sessões deliberativas, que acontecem às terças-feiras, e eventuais comissões, serão realizadas na Câmara de forma restrita.

Apesar da suspensão, o órgão orienta que o público acompanhe os trabalhos por meio de transmissões do site do legislativo, blogs, web rádios, além das redes sociais da Câmara Municipal.

PAUTA DA SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 25 DE MAIO DE 2021

EXPEDIENTE:

Leitura e aprovação da ata da última sessão ordinária (18/05/2021).

ORDEM DO DIA

Requerimento n° 064/2021 – Requer com fundamentos no Regimento Interno desta Casa Legislativa, para que se envie esforços no sentido de colocar em suas principais metas para o recapeamento das ruas das gardênias e rua das tulipas em Salina da Cruz, de autoria da Vereadora Eliane Guedes;

Requerimento n° 065/2021 – Requer com fundamentos no Regimento Interno desta Casa Legislativa, para que se envie esforços no sentido de colocar em suas principais metas para o recapeamento da rua professor João Batista, de autoria da Vereadora Eliane Guedes.

DIEGO MIRANDA FONSECA

Presidente

