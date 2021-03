Câmara Municipal: Legislativo realiza sessão ordinária com a presença dos onze vereadores

Com a presença dos onze vereadores a Câmara Municipal de Guamaré, realizou mais uma sessão ordinária na tarde desta terça-feira (02), presidida pelo o presidente, vereador Diego Miranda (MDB), com aprovações de projeto em prol da população.

Vereadores Presentes

Diego Miranda (MDB), Carlos Câmara (MDB), Leandro Felix (MDB), Gustavo Santiago (SD), Daniel Monte (SD), Eliane Guedes (MDB), Edinor Albuquerque (MDB), Tiago Luis (SD), Manu de Nascimento (MDB), José Silva (MDB), e Miranda Junior (MDB).

Oportunidade que foi lida na tribuna pela redatora, a ata da ultima sessão ordinária, realizada no ultimo dia 23 de fevereiro de 2021. Depois de lido, o documento foi aprovado por unanimidade pelos os vereadores.

A sessão ordinária desta terça-feira contou com um público restrito presente na galeria do plenário Vereador Luiz Gonzaga do Carmo, devido às restrições em combate a pandemia da Covid-19.

A sessão teve inicio às 15h e foi transmitida pelo o site da câmara municipal, e redes sociais do legislativo, além da imprensa local que realizou toda cobertura dos trabalhos.

Tribuna da Casa do Povo

Os vereadores José Silva – Dedezinho (MDB), Gustavo Santiago (SD), Edinor Albuquerque (MDB), e Daniel Monte (SD), foram os únicos parlamentares a usar a tribuna da casa do povo.

Expediente do Dia

Requerimento n° 020/2021 – Requer reparos nos refletores, gramado, vestuário e estrutura física, bem como construção de bancos reserva, de autoria do vereador Dedezinho.

Depois de discutido entre os vereadores, o requerimento foi aprovado por unanimidade.

Requerimento 022/2021 – Requer ao chefe do executivo que seja colocado em prática a lei n° 723/2018 que institui o programa de auxílio à educação – projeto de bolsa de estudos e dá outras providências, de autoria do vereador Carlos Câmara.

Depois de discutido entre os vereadores, o requerimento foi aprovado por unanimidade.

Considerações dos vereadores

Com tempo regimental de seis minutos para cada vereador. Cada parlamentar usou de suas prorrogativas. Além da nota de pesar a família de Dona Maria Zélia, falecida vitima da Covid-19, os vereadores reiteraram a importância do trabalho da Guarda Municipal no município de Guamaré.

Considerações da Presidência

Após fala de cada vereador, o presidente fez suas considerações finais, e deu por encerrada a sessão ordinária marcando a próxima para o dia 09 de Março de 2021, às 15 horas, horário regimental.

Clique aqui e veja na integra em vídeo a sessão ordinária desta terça-feira , dia 02 de Março de 2021.

