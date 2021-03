Câmara Municipal realiza sessão ordinária com pauta extensa

Com a presença dos onze vereadores a Câmara Municipal de Guamaré, realizou mais uma sessão ordinária na tarde desta terça-feira (16), presidida pelo o presidente, vereador Diego Miranda (MDB), com aprovações de projeto em prol da população.

Vereadores Presentes

Diego Miranda (MDB), Carlos Câmara (MDB), Leandro Felix (MDB), Gustavo Santiago (SD), Daniel Monte (SD), Eliane Guedes (MDB), Edinor Albuquerque (MDB), Tiago Luis (SD), Manu de Nascimento (MDB), José Silva (MDB), e Miranda Junior (MDB).

Oportunidade que foi lida na tribuna pela redatora Ytala Keline, a ata da ultima sessão ordinária, realizada no ultimo dia 09 de Março de 2021. Depois de lido, o documento foi aprovado por unanimidade pelos os vereadores.

A sessão ordinária desta terça-feira contou com um público restrito presente na galeria do plenário Vereador Luiz Gonzaga do Carmo, devido às restrições em combate à pandemia da Covid-19.

A sessão teve inicio às 15h e foi transmitida ao VIVO pelo o site da Câmara Municipal, redes sociais do legislativo, além da imprensa local e web rádios da cidade, que realizou toda cobertura dos trabalhos.

Tribuna da Casa do Povo

Os vereadores Gustavo Santiago (SD), e Edinor Albuquerque (MDB), foram os únicos parlamentares a usar a tribuna da casa do povo. Tendo como principal discurso a pandemia, e as medidas de restrições publicadas no decreto estadual e municipal.

Expediente do Dia

Projeto de Lei nº 772/2020 – Dispõe sobre “Programa SABÃO ECO” de conscientização sobre a reciclagem, descarte de óleo e gorduras de uso culinário para fabricação de sabão caseiro no Município de Guamaré/RN”. Autoria: Vereadora Diva Araújo.

Depois de discutido entre os vereadores, o requerimento foi aprovado por unanimidade.

Projeto de Lei n° 780/2020 que dispõe sobre a criação da galeria de ex-prefeitos e ex-presidentes da Câmara Municipal de Guamaré. De autoria do vereador Eudes Miranda.

Depois de discutido entre os vereadores, o requerimento foi aprovado por unanimidade.

Projeto de Lei n° 002/2021 que dispõe sobre as Igrejas e dos Templos Religiosos como atividade essencial em período de calamidade pública em Guamaré. De autoria da vereadora Eliane Guedes.

Depois de discutido entre os vereadores, o requerimento foi aprovado por 10 x1.

Requerimento 030/2021– Requer reforma do cemitério de Mangue Seco I, de autoria do Vereador Miranda Júnior.

Depois de discutido entre os vereadores, o requerimento foi aprovado por unanimidade.

Requerimento 031/2021– Requer padronização das barracas da feira livre de Baixa do Meio, de autoria do Vereador Tiago de Berg.

Depois de discutido entre os vereadores, o requerimento foi aprovado por unanimidade.

Considerações dos vereadores

Com tempo regimental de seis minutos para cada vereador. Os parlamentares usaram de suas prorrogativas.

Considerações da Presidência

Após fala de cada vereador, o presidente fez suas considerações finais, e deu por encerrada a sessão ordinária marcando a próxima para o dia 23 de Março de 2021, às 15 horas, horário regimental.

