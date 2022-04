Câmara Municipal: Não houve sessão ordinária por falta do VEREADOR QUÓRUM

Não houve sessão ordinária prevista para acontecer nesta terça-feira (12), às 15 horas, horário regimental devido ter faltado o VEREADOR QUÓRUM.

O legislativo até contou com um bom público presente no plenário da casa do povo e online através das redes socais do legislativo e imprensa local, mas foi em vão… Não havia vereadores suficientes para a realização da sessão ordinária.

A realização das sessões ordinárias na Câmara Municipal é de suma importância para que os trabalhos do legislativo possam andar.

Cada semana que passa sem sessão a população perde, pois deixam de ser votados e apresentados projetos e requerimentos em prol da população.

Vereadores Presentes: Eudes Miranda, Carlos Câmara, Diego de Lisete, Daniel Monte, Leandro Felix.

Vereadores Faltosos: Miranda Junior, José Silva – Dedezinho, Manu de Nascimento, Edinor Albuquerque e Thiago Luís.

Vereadores que Justificou: Gustavo Santiago

O vereador presidente Eudes Miranda (MDB), encerrou a o tempo e marcou a próxima sessão ordinária para o próximo dia 19 de abril às 15 horas, horário regimental.