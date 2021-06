Câmara Municipal participa da abertura da Semana Pedagógica

Com palestra da ex-secretária estadual de Educação, Doutora e Mestre em Educação, Cláudia Santa Rosa, a Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, abriu na noite desta segunda-feira (07), a Semana Pedagógica Virtual 2021, que traz o tema: “Os ciclos de aprendizagem e o currículo: Fortalecendo os saberes e construindo conhecimento

O evento contou com as presenças do presidente da Câmara Municipal, vereador Diego de Lisete, além dos vereadores Edinor Albuquerque, Carlos Câmara, Miranda Júnior, Thiago Luís, José Silva – Dedezinho e da vereadora Eliane Guedes. A Jornada Pedagógica estará acontecendo entre os dias 07 e 10 de junho, com programação nas plataformas virtuais. Fotos: Alexandre Barbosa – Assecom CMG.

