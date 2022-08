Câmara Municipal: Pauta da sessão ordinária desta terça-feira, 02

EXPEDIENTE

Leitura e aprovação da ata da última sessão ordinária realizada em 28 de junho de 2022.

PROJETO DE LEI N° 049/2022 – Dispõe sobre a criação de Lei que regula a atividade pesqueira e apoio a seus equipamentos na cidade de Guamaré e dá outras providências, de autoria do vereador Carlos Câmara;

OFICIO N°132/2022 – Declaração de Condições Orçamentária, de autoria do Poder Executivo;

OFÍCIO Nº 133/2022 – Declaração de Condições Orçamentária, de autoria do Poder Executivo.

ORDEM DO DIA

REQUERIMENTO N°037/2022 – Requer ao Chefe do Executivo Municipal através do setor competente que seja providenciada a reforma da Praça do Vila Maria, localizada em frente a construção do complexo da proteção Social, de autoria do vereador Carlos Câmara;

REQUERIMENTO N°038/2022 – Requer ao Chefe do Executivo Municipal através do setor competente que seja providenciado os serviços de pintura e conserto dos portões e tela da Arena de Vôlei localizada as margens do Rio Aratuá no Vila Maria, de autoria do vereador Carlos Câmara;

REQUERIMENTO N°039/2022 – Requer ao Chefe do Executivo Municipal através do setor competente que seja providenciado os serviços de pintura no alambrado do calçadão localizado as margens do Rio Aratuá no vila Maria, como também reparos no referido calçadão e substituição de lâmpadas dos postes de iluminação de autoria do vereador Carlos Câmara;

REQUERIMENTO N°044/2022 – Requer do Excelentíssimo Sr. Presidente desta Augusta Casa Legislativa que encaminhe o Requerimento a Secretaria de Meio Ambiente, solicitando averiguação da situação atual da Ilha da Ema, de autoria dos vereadores Diego de Lisete e Carlos Câmara;

REQUERIMENTO N°045/2022 – Requer do Excelentíssimo Sr. Presidente desta Augusta Casa Legislativa que encaminhe o Requerimento a Secretaria de Obras solicitando a Restauração e troca de toda a iluminação da ponte sobre o Rio Miassaba que dar acesso a Comunidade de Lagoa Seca, de autoria dos Vereadores Diego de Lisete e Manu de Nascimento;

REQUERIMENTO N°050/2022 – Requer uma moção de Aplausos ao Policial Militar Jonhny Cruiff da Silva Santos, Por Ter Prendido Sozinho Assaltante Foragido Da Justiça Em Guamaré, de autoria do vereador Presidente Eudes Miranda.

EUDES MIRANDA DA FONSECA

Presidente