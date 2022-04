Câmara Municipal: Pauta da sessão ordinária desta terça-feira, 05

EXPEDIENTE

Leitura e aprovação da ata da última sessão ordinária realizada em 29 de março de 2022.

Projeto de Emenda n°018/2022 – Dispõe sobre alteração do art. 27 da Lei municipal 500/2011, de autoria do vereador Gustavo Santiago;

Resposta ao Requerimento n°100/2022 – Requer criação do Ponto de apoio a Guarda Municipal na comunidade de Salina da Cruz, com destinação de contingente pessoal e veículos, com objetivo de realizar rondas em Ponta de Salina, Conjunto Habitacional Nossa Senhora Aparecida, Morros do Judas, Quilombo e Lagoa Seca, de autoria do vereador Diego de Lisete;

Resposta ao Requerimento n°005/2021 – Requer a reforma do ginásio poliesportivo da comunidade de salina da cruz, de autoria do vereador Manu Nascimento;

Resposta ao Requerimento n°097/2021 – Requer a solicitação de banheiros químicos na orla da Praia Aratuá, de autoria do vereador Diego de Lisete;

Resposta ao Requerimento n°021/2021 – Requer a solicitação de informações a secretária competente os preparativos para o corte de terra, e distribuição de sementes, de autoria do vereador Gustavo Santiago;

Resposta ao Requerimento n°032/2021 – Requer que promova investimentos em perfuração de poços, em infraestrutura com o objetivo de construir reservatório elevado e de rede de distribuição de água potável para os residentes nas comunidades de Quilombo, Lagoa Seca e Monte Alegre, de autoria do vereador Carlos Câmara;

Resposta ao requerimento n°076/2021 – Requer ao Chefe do Executivo Municipal através do setor competente que seja feito a troca dos braços de iluminação da Rua professor João Batista por lâmpadas de led, de autoria do vereador Carlos Câmara;

Resposta ao Requerimento n°077/2021– Requer ao Chefe do Executivo Municipal para que seja feito a perfuração de poços tubulares de alta vazão, construção de reservatório, construção de uma mini adutora para distribuição de água aos agricultores dos assentamentos de: Lagoa de Baixo, Umarizeiro, Encruzilhada, Santa paz e Santa Maria III, de autoria do vereador Carlos Câmara;

Resposta ao Requerimento n° 080/2021 – Requer que as atividades do Projeto Proarte de Guamaré e Baixa do Meio, volte ao funcionamento de acordo com as medidas sanitárias previstas em decreto Municipal e Estadual, de autoria do vereador Diego de Lisete.

As referidas respostas já se encontram com seus referidos propositores.

ORDEM DO DIA

Requerimento n°115/2022 – Requer instalação e escolha dos membros do código de Ética da Câmara Municipal de Guamaré/ RN, de autoria do vereador Carlos Câmara.

EUDES MIRANDA DA FONSECA

Presidente