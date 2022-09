Câmara Municipal: Pauta da sessão ordinária desta terça-feira, 06

EXPEDIENTE

Leitura e aprovação da ata da última sessão ordinária realizada em 30 de agosto de 2022.

ORDEM DO DIA

REQUERIMENTO N°004/2022 – Requer ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, o cumprimento do contrato com o restaurante popular em servir a refeição no local de cocção, e também a inclusão de 30 pessoas que ficam aguardando o término da distribuição, pra saber se vai ser possível se alimentar, de autoria do vereador Edinor de Albuquerque;

REQUERIMENTO N°003/2022 – Requer ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, uma arena de esportes para o assentamento Umarizeiro, de autoria do vereador Edinor de Albuquerque.

Eudes Miranda da Fonseca

Presidente