Câmara Municipal: Pauta da sessão ordinária desta terça-feira, 08

EXPEDIENTE:

Leitura e aprovação da ata da última Sessão Ordinária realizada em 14 de dezembro de 2021.

Projeto de Lei n° 021/2022 – Que institui a comenda Professora Francisca Freire de Miranda, e dá outras providências, de autoria do vereador Diego de Lisete;

Resposta do Projeto de Lei n° 780/2020 – Que dispõe sobre a criação de galeria de ex-prefeito e ex-presidentes da Câmara Municipal de Guamaré, de autoria do vereador Eudes Miranda;

Resposta do Projeto de Lei n° 785/2020 – Autorizo o executivo a conceder subvenção social a entidade do município que especifica nos termos de Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) e artigo 26 da Lei de responsabilidade Fiscal, de autoria do vereador Gustavo Santiago;

Resposta do Projeto de Lei n° 784/2020 – cria programa de estimulo ao escotismo nas escolas Municipais, de autoria do vereador Gustavo Santiago;

Projeto de Lei n°020/2021 – Dispõe sobre rateio das sobras de recursos do fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB com servidores em efetivo exercício no magistério da Educação Básica, e dá outras providências, de autoria do vereador Gustavo Santiago;

Resposta do Requerimento n° 022/2021 – Requer ao chefe do Executivo que seja colocado em prática a Lei n° 723/2018 – Que institui o programa de auxílio a educação – projeto de bolsa de estudos de dá outras providências, de autoria do Vereador Carlos Câmara;

Resposta do Requerimento n° 024/2021 – requer que seja implementada de imediato (Insalubridade) aos funcionários públicos do município, os guardas municipais por ser justo, pois diariamente/ noturnonamente, estes profissionais em contato direto contato com a população, de autoria do vereador Daniel do Sub;

Resposta do Requerimento n° 050/2021 – Solicitar à inclusão dos professores e demais funcionários da rede Municipal de ensino, das Escolas Estaduais e Escolas Particulares de nosso Município no grupo prioritário da fase 1 da vacinação contra o covid-19, de autoria do vereador Diego de Lisete;

Resposta do Requerimento n° 052/2021 – Requer a inclusão dos profissionais que prestam serviço na Secretária de Assistência Social, como prioridade na vacinação contra o covid-19, de autoria do vereador Edinor de Albuquerque;

Resposta do Requerimento n° 079/2021 – Requer ao chefe do Executivo Municipal para que seja feita a revisão na iluminação pública da sede na sede do Município e demais localidades no nosso Município, de autoria do vereador Carlos Câmara;

Requerimento n° 085/2021 – Requer para que se envie a Secretaria competente, para que seja oferecido curso de eletrotécnico, afim de capacitar, qualificar e empregar nosso povo, de autoria do vereador Manu de Nascimento.

As referidas respostas já se encontram com seus referidos propositores.

ORDEM DO DIA

Requerimento n° 099/2022 – Requer a instalação de tabelas de basquete no ginásio o (Caicão), nas quadras das Escola Municipais Benvinda e Maria Madalena, bem como nas praças das comunidades de Lagoa Seca e Salina da Cruz e a construção de um espaço com tabelas únicas na praça da ponte que liga a sede do Município a comunidade de Lagoa Seca, de autoria do vereador Diego de Lisete;

Requerimento n° 100/2022 – Requer criação do ponto de apoio a Guarda Municipal na comunidade de Salina da Cruz, de autoria do Vereador Diego de Lisete;

EUDES MIRANDA DA FONSECA

Presidente