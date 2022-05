Câmara Municipal: Pauta da sessão ordinária desta terça-feira, 10

A Câmara Municipal de Guamaré realizará sessão ordinária nesta terça-feira (10), com uma pauta extensa de interesse da população. Não percam através das redes sociais do legislativo e da imprensa local ao VIVO às 15h.

O cidadão poderá assistir também os trabalhos de forma presencial.

A sessão ordinária é mais uma oportunidade de cada cidadão acompanhar o trabalho dos vereadores, saber de fato quem lhe representa na casa do povo.

EXPEDIENTE:

Leitura e aprovação da ata da última Sessão Ordinária realizada em 03 de maio de 2022.

PROJETO DE LEI N°028/2022 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar aos agentes comunitário de saúde e agentes de controle de endemias vinculados ás equipes de saúde da família, incentivo financeiro adicional e dá outras providências, de autoria vereador Gustavo Santiago;

PROJETO DE LEI N°029/2022 – Dispõe sobre a criação, regulamentação e implantação do Programa de Atenção e Programa á Cidadania e á Defesa Social-PAPCDS, no âmbito da Secretaria de Segurança, Defesa Social e Patrimonial de Guamaré/RN e dá outras Providências, de autoria do Poder Executivo;

PROJETO DE LEI N° 030/2022 – Dispõe a regulamentação de Junta de Serviço Militar no Município de Guamaré/RN, e dá outras providências, de autoria do Poder Executivo;

PROJETO DE LEI N°031/2022 – Regulamenta o uso de veículos oficiais do Poder Executivo e Legislativo do Município de Guamaré/RN e dá outras providências, de autoria Leandro Félix;

PROJETO DE LEI N°032/2022 – Institui a semana Municipal do ciclista e o dia do passeio ciclístico Municipal a serem incluídos no calendário oficial do Município de Guamaré/RN, de autoria do vereador Edinor de Albuquerque;

RESPOSTA AO REQUERIMENTO N°026/2021 – Requer que seja Garantido ao Funcionário Público Municipal (Guarda Municipal) o aumento das diárias operacionais que perdura por mais de uma década o mesmo valor de 100,00 R$ (Cem Reais), de autoria o vereador Daniel do Sub.

A resposta já se encontra com seu referido propositor.

ORDEM DO DIA

REQUERIMENTO N°119/2022 – Requer que seja criado nas mediações do estádio Municipal o PAJEZÃO, em BAIXA DE MEIO, uma PISTA DE CAMINHADA. De autoria vereador do Tiago de Berg;

REQUERIMENTO N°120/2022 – Requer que seja feito a substituição da ARENA BEACH SOCCER para ARENA DE SOCIETY, no distrito de BAIXA DO MEIO, na PRAÇA DA JUVENTUDE, de autoria do vereador Tiago de Berg.

EUDES MIRANDA DA FONSECA

Presidente