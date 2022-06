Câmara Municipal: Pauta da sessão ordinária desta terça-feira, 14

EXPEDIENTE

Leitura e aprovação da ata da última Sessão Ordinária realizada em 07 de Junho de 2022.

PROJETO DE LEI Nº 006/2022 – Sobre alteração da Lei Municipal nº. 713/2017, que trata da Estrutura Organizacional e administrativa da Câmara Municipal de Guamaré e dá outras providências.

ORDEM DO DIA

REQUERIMENTO N°001/2022 – Requer que seja implantado no distrito de Baixa do Meio, o projeto Formando Campeões, que vai de encontro aos desportistas praticantes das artes marciais, de autoria do vereador Tiago De Berg;

REQUERIMENTO N° 005/2022 – Requer que o Chefe do Executivo Municipal através do setor competente que seja feia feita a manutenção do calçadão e alambrados do conjunto Vila Maria, de autoria do vereador Carlos Câmara.

EUDES MIRANDA DA FONSECA

Presidente