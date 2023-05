Câmara Municipal: Pauta da sessão ordinária desta terça-feira, 16

EXPEDIENTE

Leitura e aprovação da ata da última Sessão Ordinária realizada em 09 de Maio de 2023.

ORDEM DO DIA

REQUERIMENTO Nº – 045/2023 – Requer do Excelentíssimo Sr. Presidente desta Augusta Casa Legislativa que encaminhe o Requerimento a Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, solicitando um levantamento de todas as ruas do município que ainda não estão nomeadas por lei especifica, de autoria do vereador Diego de Lisete;

REQUERIMENTO Nº – 046/2023 – Requer do Excelentíssimo Sr. Presidente desta Augusta Casa Legislativa que encaminhe o Requerimento ao Conselho Municipal de Turismo – COMTUR e ao Gabinete do Prefeito que providencie um ato administrativo ou ato normativo, regulamentando o uso do Centro de Convenções Municipal Vicente de Brito Miranda, de autoria do vereador Diego de Lisete;

PROTOCOLO – REQUERIMENTO Nº 150/2023 – Requer do Ex. do Sr. Pres. desta Augusta Casa Legislativa, que encaminhe este requerimento ao executivo, solicitando o recapeamento asfáltico da Rua Professor João Batista, que compreende entre a rua José do Egito à travessa Esperança, de autoria do vereador Manú de Nascimento.

Eudes Miranda da Fonseca

Presidente