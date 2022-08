EXPEDIENTE

Leitura e aprovação da ata da última sessão ordinária realizada em 09 de agosto de 2022.

ORDEM DO DIA

REQUERIMENTO N° 037/2022 – Solicitar de vossa excelência e com anuência dos demais membros do poder legislativo, que seja realizada sessão legislativa ordinária no distrito de Baixa do Meio, pelo menos uma vez a cada dois mês, de autoria do vereador Dedezinho.

Eudes Miranda da Fonseca

Presidente