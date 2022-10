Câmara Municipal: Pauta da sessão ordinária desta terça-feira, 18

EXPEDIENTE

Leitura e aprovação da ata da última sessão ordinária realizada no ultimo dia 04 de setembro de 2022.

Projeto de Lei n°126/2022 – Dispõe sobre o Ofício 2.546/2022 LOA 2023, para conhecimento e providências, de autoria do Executivo Municipal.

ORDEM DO DIA

Requerimento n°005/2022 – Requer ao Excelentíssimo Presidente da Câmara Municipal de Guamaré, a revisão da lei orgânica do município e o regimento interno, de autoria do vereador Edinor de Albuquerque;

Requerimento n°122/2022 – Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, pavimentação do Conjunto das 23 Casas e Rua São João em Salina da Cruz, de autoria do vereado Manu de Nascimento;

Requerimento n°123/2022 – Requer o Exmo. Sr. Presidente desta Augusta Casa Legislativa que encaminhe o Requerimento a Secretaria competente solicitando a substituição da grama natural por grama sintética na praça (Manoel Nascimento de Morais) Salina Da Cruz, de autoria do vereador Manu de Nascimento;

Requerimento n° 129/2022 – Requer do Exmo. Sr. Presidente desta Augusta casa legislativa que encaminhe o requerimento a secretaria competente solicitando a Restauração do calçamento de 2 (duas) ruas do conjunto nossa senhora aparecida, também conhecido como (conjunto das 120 casas), de autoria do vereador Manu de Nascimento;

Requerimento n°136/2022 – Requerer ao Chefe do Executivo Municipal através do setor competente que seja providenciado os serviços de reparos de Inter travado do calçadão e do canteiro central do assentamento Lagoa de Baixo, de autoria do vereador Carlos Câmara;

Requerimento n° 137/2022 – Requerer ao Chefe do Executivo Municipal através do setor competente que seja providenciado os serviços de poldação das árvores do assentamento Lagoa de Baixo, como também os serviços de limpeza e pintura dos meios fios, de autoria do vereador Carlos Câmara.

Eudes Miranda da Fonseca

Presidente