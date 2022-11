Câmara Municipal: Pauta da sessão ordinária desta terça-feira, 22

EXPEDIENTE

Leitura e aprovação da ata da última sessão ordinária realizada em 08 de novembro de 2022.

ORDEM DO DIA

REQUERIMENTO Nº 182/2022 – Requer do Excelentíssimo Sr. Presidente desta Augusta Casa Legislativa que encaminhe o Requerimento a Secretaria de Obras solicitando a recuperação das paradas de ônibus do percurso Salina da Cruz, Conjunto Nossa Senhora Aparecida a Guamaré, de autoria do vereador Diego de Lisete.

REQUERIMENTO Nº 183/2022 – Requer do Excelentíssimo Sr. Presidente desta Augusta Casa Legislativa que encaminhe o Requerimento a Secretaria de Educação para que providencie a solicitação da recuperação do alambrado e toda infraestrutura da quadra poliesportiva da Escola Municipal Benvinda Nunes Teixeira, de autoria do vereador Diego de Lisete.

