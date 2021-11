Câmara Municipal: Pauta da sessão ordinária desta terça-feira, 23

EXPEDIENTE:

Leitura e aprovação da ata da última Sessão Ordinária de 16 de novembro de 2021.

ORDEM DO DIA

Requerimento n° 091/2021 – Requer para que seja enviada a secretária competente para que seja feito em caráter de urgência a troca dos colchões e das camas da casa de passagem de Natal/RN, de autoria do vereador Manú de Nascimento;

Requerimento n° 092/2021 – Requer para que seja enviada a secretária competente para que seja feito a recuperação do calçamento que liga Quilombo e morro do Judas, de autoria do vereador Manú de Nascimento;

Requerimento n° 093/2021 – Requer que seja feito convênio de cooperação técnica, para habilitar os guardas municipais de Guamaré ao uso de arma de fogo dentro dos padrões da carga horária do SENASP (Secretária Nacional de Segurança Pública), e convênio com a Polícia Federal para autorização do uso do armamento letal, de autoria do vereador Daniel do Sub.

DIEGO MIRANDA FONSECA

Presidente