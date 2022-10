EXPEDIENTE

Leitura e aprovação da ata da última sessão ordinária do ultimo dia 18 de outubro de 2022.

ORDEM DO DIA

REQUERIMENTO N°006/2022 – Requer por meio do setor competente que seja realizada a manutenção e adequação as regras oficiais do campo de Beach Soccer no campo localizado no Vila Maria, de autoria do vereador Gustavo Santiago.

Eudes Miranda da Fonseca

Presidente