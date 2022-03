Câmara Municipal: Pauta da sessão ordinária desta terça-feira, 29

EXPEDIENTE

Leitura e aprovação da ata da última Sessão Ordinária realizada em 22 de março de 2022.

PROJETO DE LEI N° 024/2022 – Dispõe sobre o reajuste do piso salarial dos Profissionais do Magistério Público da Educação Básica do Município de Guamaré/ RN, e dá outras providencias.

ORDEM DO DIA

REQUERIMENTO N°115/2022 – Requer um espaço adequado para a prática da modalidade esportiva Wheeling “Grau”, de autoria do vereador Tiago De Berg.

REQUERIMENTO N°116/2022 – Requer que seja oferecido o curso técnico de petróleo e gás, a fim de capacitar, qualificar e dar oportunidade ao cidadãos Guamareenses, de autoria do vereador Manoel Nascimento.

EUDES MIRANDA DA FONSECA

Presidente